聯合國安理會今天針對俄羅斯在俄烏邊境增兵展開討論，俄國稱西方升高烏克蘭緊張局勢，還說美國在基輔扶植「純納粹」掌權。

綜合法新和美聯社等外媒報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）回嗆說，俄國在俄烏邊界集結10萬大軍是數十年來歐洲「最大軍事動員」，還說網攻和俄國「假消息」也都有上升。

她表示，俄國「在沒有事實基礎下，試圖把烏克蘭和西方各國描繪成侵略者，製造託辭來進行攻擊」。

她並指控俄國計劃在數週之內將其在白俄羅斯的軍隊增加6倍至3萬人以上，作為威脅烏克蘭的一部分。她說：「如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，我們誰也不能說沒預見此事發生，而後果將十分恐怖。」

安理會這項會議是應美國要求召開，因外界日益擔心俄國即將入侵烏克蘭，儘管克里姆林宮一再否認有此意圖。

美國總統拜登（Joe Biden）在會議開幕時發表聲明警告俄國，除非展現以外交途徑解決烏克蘭問題的意願，否則將遭到嚴厲報復。

俄國曾企圖阻止15國組成的安理會召開這項會議，俄駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）今天指控美國，企圖以挑起爭論來「激發歇斯底里情緒」。

他責怪美國2014年罷黜親俄的烏克蘭總統，扶植一位「民族主義、激進分子、仇俄人士和純納粹」上台，在烏克蘭和俄羅斯之間製造對立。

美國大使湯瑪斯-葛林斐德則表示，莫斯科集結兵力，讓安理會有理由召開會議；隨後安理會15成員國中有10國支持華府，駁回了俄國阻擋會議的動議。

拜登政府多位匿名官員表示，數小時後，俄羅斯政府以書面文件回應美國提出的緩減危機案。國務院官員婉拒提供俄方回應的細節，說「公開磋商是沒有效益的」，還說會交由俄國來討論替代解決方案。