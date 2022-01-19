據中國汽車工業協會19日公布數據，2021年新能源汽車成為汽車行業最大亮點，連續7年銷量全球第一。其市場發展已經從政策驅動轉向市場拉動新發展階段，呈現出市場規模、發展品質雙提升的良好發展局面，為「十四五」汽車產業高品質發展打下了堅實的基礎。

2021年12月新能源汽車市場滲透率達到19.1％，繼續高於上月，其中新能源乘用車市場滲透率達到20.6％。當月，新能源汽車產銷分別完成51.8萬輛和53.1萬輛，再創歷史新高，分別年增長1.2倍和1.1倍。

2021年新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，均較上年增長1.6倍，市場占有率達到13.4％，高於上年8個百分點。

從細分車型來看，12月純電動汽車的單月產銷也刷新了歷史記錄。純電動汽車產銷均年增長1.1倍；插電式混合動力汽車產銷分別年增長1.6倍和1.2倍；燃料電池汽車產銷分別年增長1.4倍和1.1倍。