韓國2021年GDP成長4％ 創11年新高 21:392022/01/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國央行25日公布第四季國內生產毛額（GDP）初值季增1.1％，高於市場預估的季增0.9％，也高於第三季的季增0.3％，主要由晶片與石化出口需求強勁所帶動。 第四季GDP年增4.1％，高於市場預估的年增3.7％。 2021年GDP成長4％創11年新高，反映韓國經濟正擺脫疫情陰霾而持續復甦。 《國際經濟》衝11年最高 出口推升2021韓GDP達4％ 刷新逾三年半高點 結匯需求旺 人民幣衝破6.33元 #GDP #季增 #高於 #新高 #韓國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》聯電Q1毛利率上看4成 今年資本支出衝30億美元 17:392022/01/25 財經 《半導體》聯電去年獲利衝新高 每股賺4.57元 17:392022/01/25 財經 《國際經濟》澳洲上季核心通膨創高 央行恐提前升息 12:162022/01/25 財經 《半導體》力成上季獲利續登峰 去年每股大賺11.54元 15:402022/01/25 財經 批發、零售去年營業額衝新高 04:102022/01/25 財經要聞 大眾控出貨旺 Q1淡季不淡 04:102022/01/25 證券．權證 陸30個省市2022年GDP增長目標 全部設定5％以上 10:332022/01/25 兩岸 《半導體》超豐上季獲利登次高 去年創4高、每股賺8.09元 15:062022/01/25 財經 《韓股》韓經濟佳不敵疫情 KOSPI挫近3％ 12:332022/01/25 財經 《半導體》力積電上季EPS衝1.81元 去年每股淨利4.92元同攀高 16:482022/01/25 財經 中國社科院：今年GDP增速5.3％ 04:102022/01/25 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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