韓國央行25日公布第四季國內生產毛額（GDP）初值季增1.1％，高於市場預估的季增0.9％，也高於第三季的季增0.3％，主要由晶片與石化出口需求強勁所帶動。

第四季GDP年增4.1％，高於市場預估的年增3.7％。

2021年GDP成長4％創11年新高，反映韓國經濟正擺脫疫情陰霾而持續復甦。