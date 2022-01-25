大陸商務部對外貿易司司長李興乾25日表示，整體來看，在2021年6.05兆美元規模、30％高速增長的基數之上，2022年外貿形勢十分嚴峻，穩增長的困難和壓力前所未有。

李興乾表示，受「疫苗鴻溝」、政策差距等影響，低收入國家和發達經濟體復甦差距不斷擴大，貨幣貶值、通膨高漲。部分國家刺激政策過快退出，可能會引發需求萎縮、價格波動，進而影響到大陸相關行業的出口。

大陸2021年前四季GDP增長分別為18.3％、7.9％、4.9％、4％。

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀日前撰文提到大陸面臨穩經濟「三重壓力」，包括需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。他說，消費和投資增長勢頭減弱，供應鏈受阻，企業生產面臨生產要素短缺，包括缺晶片、缺電、缺櫃、缺工等問題。中小微企業成本壓力加大，市場預期不穩。經濟金融領域風險隱患較多。

從國際看，世界經濟有望保持恢復性增長，但疫情讓全球生產和物流接連遭受衝擊，主要國家通膨壓力加大，發達國家超寬鬆政策退出可能產生較強的負外溢性，同時單邊主義、保護主義、民粹主義上升，外部環境更趨複雜嚴峻。

韓文秀表示，基於上述背景，2021年12月召開的中共中央經濟工作會議上，「穩」最為突出的關鍵字。他強調穩定宏觀經濟的責任「不僅是經濟問題，更是政治問題」。各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，實現2022年經濟平穩開局。

韓文秀重申中央經濟工作會議對於2022年經濟工作的政策要求。首先是宏觀政策要穩健有效，2022年要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策方面，要提升效能，加快支出進度。

韓文秀還表示，要促進消費恢復，積極擴大有效投資。並且要適度超前進行基礎設施建設，在減污降碳、新能源、新技術等領域加大投入。