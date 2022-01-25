IBM去年第四季營收表現意外強勁，在退出緩慢成長的基礎設施管理業務後所發布的第一個財報中，該「藍色巨人」轉而強攻雲端運算事業的策略展現成效。

IBM去年第四季營收年增6.5%，為167億美元，優於分析師預測均值159.6億美元，並創下至少10年來最強勁的增長。

上季淨利年增72%，為23.3億美元。排除特定項目之調整後每股盈餘為3.35美元，超出市場預期的3.30美元。

IBM周一盤後股價漲幅收斂，目前上漲2.46%，報131.99美元，稍早前一度大漲7%。該公司2021年全年營收成長3.9%，並維持2022年營收將實現中間個位數百分比增長的預期不變。

財務長James Kavanaugh接受路透社訪問時表示，這將是你可以看到IBM如今模樣的第一個季度，IBM成為一家營收加速增長的公司。

在承受多年的成長與利潤壓力後，這家擁有110年歷史的公司去年底將其基礎設施管理部門剝離成立一家獨立新公司Kyndryl，同時轉而全力衝刺軟體和諮詢業務。

IBM諮詢業務上季營收年增13.1%，為47.5億美元。上季雲端運算事業營收年增16%，達到62億美元。包括硬體在內的基礎設施業務營收年減0.3%，為44.1億美元。

隨著雲端技術在全球加速普及，IBM已將營運重心轉向所謂的「混合雲」事業，即企業除了使用自己的數據中心，也租用運算資源來儲存和處理數據。

財務長Kavanaugh表示，儘管Omicron變種病毒肆虐全美，但IBM上季在美國的營收仍實現中間個位數增長，此外，之前因這場大流行病而受到重創的產業正逐漸反彈。