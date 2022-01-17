據統計，外資上周除賣超印度2.49億美元外，其他亞洲股市全數獲得資金買盤挹注，其中，台韓雙雄開年來連續兩周持續受到外資青睞，台股獲逾15億美元榮登單周亞股吸金王，南韓股市則以3.35億美元買超金額位居第二，而印尼、泰國股市等也獲得超過1.5億美元至1.8億美元資金回補。

今(17)日台股在台積電(2330)的帶動下，持續挑戰歷史新高，而台積電股價更率先改寫歷史新高，盤中來到688元。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，從指標大廠釋出的風向球分析，預估今年全球晶圓代工產業將成長近兩成之多，而晶圓龍頭大廠將持續優於產業平均，營收可望持續高度成長25%至29%，而最受法人關注的毛利率更將重回53%以上，除激勵股價走揚，更有助提振台股整體投資情緒，並帶動指數再上攻。

上周台積電法說釋出樂觀展望，第四季財報優於市場預期，季增6.4%、年增16.4%，預估今年第一季營收可望續創新猷；另一方面，未來幾年營收年複合成長率將達15%至20%的展望，公司也大舉上調今年資本支出至400億美元至440億美元，年增率高達33%至46%。 針對台股短期走勢，葉獻文分析，短期美債彈升造成科技股面臨重新評價壓力，以及國內疫情反覆，台股短線可能呈箱型震盪整理格局，惟目前加權指數均線多頭排列，加上基本面、企業獲利仍相對強勁，可見到外資今年以來陸續回補權值股，中長期台股仍有上攻空間。