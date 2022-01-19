美國銀行（BoA）19日在美股盤前公布第四季業績，拜放款業務成長，與併購交易熱絡推動投資銀行業務，上季淨利激增28％，優於市場預期，與近日發布低迷業績的同業大相徑庭。

美國銀行第四季淨利年增28％至70億美元，每股盈餘達82美分，超越分析師預估的77美分。上季營收達221億美元，雖然略遜於分析師預期，不過較2020年同期增加10％。

美國銀行雖然也和同業一樣面臨費用攀升的問題，但該銀行表示，營收成長快速讓公司能因應支出增加。

放款是美銀第四季業績的一大亮點，放款餘額年增6％至9790億美元，已經逼近新冠肺炎疫情爆發前的水準。

美銀執行長摩尼漢（Brian Moynihan）透過聲明稿表示，強勁的本業成長與經濟好轉，讓第四季繳出亮麗的成績單。第四季放款增加510億美元，存款大增1000億美元，進一步強化美銀在零售存款領域的領導地位。

就2021年全年而言，美銀的表現又格外搶眼，淨利創下320億美元紀錄，較2020年的179億美元激增將近80％。