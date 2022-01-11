聯合再生能源（3576）公告2021年12月份自結合併營收為16.8億元，較上月成長43.1％，較去年同期成長86％，營收成長主係台灣內需強勁，電池及模組產能滿載稼動，公司營運量能持續成長。2021年全年合併營收約142.38億元，年成長13.8％。

聯合再生能源2021年全年累計合併營收為142.38億元，較去年同期成長13.8％。市調機構IHS的研究報告指出，2022年太陽能市場將有超過20％的成長率，年裝置量將超越200GW大關。2022年成長動能最大的地區包含中國大陸、印度及歐洲，美國由於有Build back better計畫，預計成長率有機會超過25％。台灣部分，經濟部日前預告2022年「再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，預告費率皆較去年同期躉售費率高，並且增加配合鼓勵太陽光電結合儲能系統機制。

聯合再生能源為國內最大的創能+儲能全方位綠電解決方案供應商，積極布局創能及儲能市場。太陽能製造部分，2022年台灣建置量應可創下歷史新高，市場需求強勁，聯合再生能源整年掌握的訂單已超過現有產能，目前已進行擴大電池與模組產能，因應國內市場成長的需求，聯合再生能源今年台灣市占率目標可達五成。創能部分，聯合再生能源已有在手案場為全台各地公有房舍屋頂、校園風雨球場、台鐵及台水太陽能案場、掩埋場及大型滯洪池，2022新增併網案場將達140MW。儲能部分，聯合再生能源將積極參與台電儲能系統參與輔助服務的標案外，也開始自建AFC儲能設備，將建設12.3MWh的自持系統，預計2022年第三季完工。