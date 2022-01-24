傳統淡季及終端持續清庫存，石英元件廠晶技(3042)謹慎看待第1季營運，以目前市況來看，晶技表示，整體產業仍在調整，第1季恐難超越去年同期，但全年本業仍會比去年好，日系外資最新報告調降晶技評等至「中立的持有」，晶技今天盤中股價走弱。

晶技自結2021年12月合併營收為11.38億元，月增5.08%，年增5.9%，營業淨利為2.14億元，年增23.9%，稅前盈餘為2.58億元，年增51.5%，單月每股稅前盈餘為0.84元；累計2021年合併營收為152.44億元，年成長38%，營業淨利為34.42億元，年成長114.1%，稅前盈餘為36.96億元，年增119.4%，每股稅前盈餘為11.93元。

由於第1季為傳統淡季，且終端客戶持續清庫存，目前整體市場狀況不佳，晶技謹慎看待第1季營運，晶技表示，整體產業仍在調整，第1季恐難超越去年同期，預期整體產業須至第2季才可望重啟成長，但公司今年本業仍會比去年好。

日系外資最新報告指出，受到傳統季節性因素影響，晶技預期今年第1季營收將季減5%到10%，我們預估，晶技第1季營收約32億元，季減8%及年減3%，毛利率預估約35.4%(去年第1季約36.1%)；考量到銷量增長可能會被更平衡的供應鏈動態影響，導致正常價格侵蝕所抵銷，短線上毛利率恐面臨壓力，預期2022年將是晶技營運平淡的一年，但長期趨勢不變，下修晶技今明年每股盈餘預估，降幅5%到6%，並將晶技評等由原先的「買進」調降至中立的「持有」，目標價亦由130元降至106元。