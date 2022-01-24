受到美股近日走弱影響，日股也下跌，同時在聯準會政策會議，以及日本財報周正式開始前，市場操作也趨於謹慎。24日早盤結束時，日經指數收27371.11點，跌151.15點或0.55%。東證收1916.76點，跌10.42點或0.54%。

24日盤中，跌3.13%的軟銀拖累日經，同時，網遊業者Nexon跌3.62%，索尼跌2.35%，任天堂也跌2.21%。

上周，美股創自2020年初新冠病毒爆發以來，最大單周跌幅，以科技股為主的那斯達克在美國時間21日大跌2.72%。不過，那斯達克期貨盤24日卻上漲0.86%，表示美股上個交易日可能遭錯殺，市場反應過度。

在原油價格直直漲之下，日股的能源類股表現優異，帝石石油漲4.38%。同時，三大海運業者全面反彈，川崎汽船漲4.41%，商船三井漲4.37%，日本郵船也漲3.46%。

佳能漲2.02%，消息指出2022年獲利預估可望增兩成。同時，競爭對手尼康也漲3.96%。

造船廠三井E&S控股，大跌近12%，因為公司財測顯示，本財年可能虧損會加劇。