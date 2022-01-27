美國聯準會(Fed)為期2日的利率決策會議最終結果出爐，Fed主席鮑爾釋出更強烈的鷹派訊息，不僅抹去周三美股稍早強彈表現，也導致亞股周四的殺盤，但在美國2021年第四季GDP成長率出爐，就算有Omicron攪局，仍來到6.9%、遠高於市場預期，上周初領失業金人數也創4周以來最低的26萬人，美股3大期指盤前轉漲。美股周四(27日)開盤上漲超過300點，科技股為首的那斯達克指數也強彈逾1%，特斯拉股價大跌3%。

美股開盤後，道瓊工業平均指數上漲332.51點或0.97%、暫報34500.60點；標普500指數上漲46.21點或1.06%、暫報4396.14點；那斯達克指數上漲155.18點或1.15%、暫報13697.30點；費城半導體指數上漲5.32點或0.16%、暫報3412.32點。

5大科技巨頭股價齊揚超過2%，電動車大廠特斯拉股價下跌3.29%、暫報906.62美元；NVIDIA股價上漲3.40%、暫報235.46美元；英特爾大跌5.74%、暫報48.72美元；市場傳出AMD併購賽靈思的投資案獲得大陸監管單位同意，AMD股價上漲0.73%，賽靈思上漲7.33%。

投資人近期在衡量Fed升息政策、甚至是縮表的速度、規模所造成的風險資產影響程度，以及經濟復甦是否夠強力，以及通膨是否會如Fed預期在未來某個時間點回落，讓美股、債市近期面臨劇烈波動，隨著美國2021年第四季GDP成長率6.9%佳績，市場再度衡量資產估值。