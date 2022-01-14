由於進入傳統淡季，光學鏡頭廠大立光(3008)執行長林恩平表示，1月看起來比去年12月差，2月會更差。

大立光2021年合併營收為469.62億元，年減16%，營業毛利為281.52億元，年減25%，合併毛利率為59.95%，年減7.03個百分點，營業淨利為231.6億元，年減28%，營業淨利率為49.32%，年減7.94個百分點，稅前盈餘為230.2億元，年減27%，稅後盈餘為186.63億元，年減24%，每股盈餘為139.13元，其中2021年第4季合併毛利率因產品組合較差且VCM比重增加下滑至55.87%，季減3.46個百分點，年減8.57個百分點，單季營業淨利為59.89億元，季增3.77%，年減28.6%，單季營業淨利率為45.89%，季減2.29個百分點，年減8.96個百分點，為2014年第4季以來新低，單季稅後盈餘為51.26億元，季減2.54%，年減26.25%，單季每股盈餘為38.22元。

若以產品組合來看，20M(百萬畫素)以上產品約占大立光2021年第4季營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占20%到30%；就2021年來看，20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占20%到30%。

林恩平表示，第1季因季節性比較差，且供應鏈還是有問題，1月看起來比去年12月差，2月會更差。

新冠肺炎變種病毒Omicron疫情在全球大爆發，加上通膨壓力顯現，全球經濟變數讓手機品牌廠普遍對高階機種銷售信心不足，讓8P機種導入時間較預期延後。

林恩平表示，雖然高階機種沒有變少，8P機種導入變多，今年也有中階手機客戶搭載高階鏡頭，但因經濟不好的情況下高階機種賣得比較不好，去年高階機種賣得不好，客戶信心變差，普遍不敢樂觀，預估8P機種要下半年量才會比較大。

在專利訴訟部分，林恩平表示，如果侵權不是我們客戶，我們會先告知，看對方有沒有誠意，如果沒有誠意就提告，如果是我們的客戶，就會協談。

車用ADAS及自駕車系統滲透率逐年提升，帶動車載鏡頭需求高成長，大立光去年正式設立以生產車載頭為主的子公司「大根光學工業」，林恩平表示，車上所有的車載鏡頭我們都有做，且一直在交貨沒有停過，新客戶只要毛利率合理我們就會接單，若客戶有需求，我們也會跨入車用鏡頭模組，產能亦會隨客戶需求上升擴產。