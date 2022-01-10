台中第二選區立委補選與無黨籍立委林昶佐罷免案投票結果出爐後，國民黨主席朱立倫缺席敗選記者會，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮直言，自己實在不能理解，而朱立倫此舉除了會激起反對他的力量，也會有人開始質疑他的決策，且朱現在去提2022縣市長選舉，只會讓人認為是不是要轉移焦點，「政治哪有這樣搞的？」

郭正亮今天(10日)在政論節目《新聞大白話》中表示，朱立倫引起不滿，是因為那天大家普遍認知是敗選，結果記者會連秘書長也不出來，只找一個發言人說一下，又做切割說是過去前主席江啟臣留下的任務，「那我請問你，罷免陳柏惟贏的時候，為什麼要說這是民主的勝利？四大公投本來國民黨只提兩個議題，你上綱到倒閣，這都是你搞的」。且朱立倫也曾經因為罷免成功就邀功，四大公投宣戰擴大到四個，「你怎麼可以說跟你都沒關係？我真的沒辦法理解」。

郭正亮指出，自己和同台的同黨台北市議員王世堅都有在中正、萬華參選過立委，但他發現，這次林昶佐罷免案投票前幾天，國民黨臉書才突然表態罷免，朱立倫和市黨部主委都說和政黨對決沒關係。對選舉過程沒任何檢討，現在就開始談2022縣市長選舉，會讓人家感覺你想轉移焦點。

郭正亮坦言，從政治學角度分析，會有兩種後果，一是會激起反朱的力量，搞不好沒人敢找你站台；二是決策方式讓大家質疑，朱立倫好像都是自己決定，不找人討論，一定會有些聲音說，能不能透明一點？在這種情況下對敗選和決策程序沒檢討，就開始談縣市長選舉，政治哪有這樣搞的？民進黨敗選後，黨內會檢討，至少2個禮拜，「我非常不可理解」，民進黨也曾慘敗過，是怎麼站起來的？