2021即將結束，許多居家品牌如無印良品、台隆手創館、Pinkoi、生活工場等皆陸續公布年度熱銷排行榜，綜觀各品牌熱銷商品可發現，除消毒清潔用品、口罩等疫後必備物資外，強調療癒、舒壓的植栽、香氛等也十分受到歡迎，讓我們一起來開箱個品牌的年度熱銷商品吧！

無印良品 熱賣第一名年賣20萬件

今年無印良品十大熱賣單品，其中有八款是居家基本款，如收納、寢具及香氛類生活用品，去年霸佔榜單的外出穿搭服飾配件，則掉出熱門榜外，可見今年消費者因配合長時間防疫，實施居家辦公、減少外出後，更重視居家生活舒適感。

無印良品年度銷售第二名，超音波芬香噴霧器，1690-2590元。（無印良品提供）

今年十大熱賣單品分別為，撥水加工有機棉舒適休閒鞋、超音波芬香噴霧器、軟質聚乙烯收納盒系列、空氣循環風扇、自由換芯膠墨筆、壓克力收納系列、聚丙烯檔案盒系列、棉天竺含落棉寢織系列、柔舒水洗棉寢織系列、懶骨頭沙發等，其中第一名的有機棉舒適休閒鞋，因其鞋面採用經過撥水加工處理的有機棉素材製成，不易沾水，再加上今年推出新色深受消費者喜愛，全系列銷量近20萬雙，被評選為年度必買推薦。

無印良品年度銷售第三名，軟質聚乙烯收納盒系列，59-399元。（無印良品提供）

宅經濟發威 台隆手創館防疫、清潔商品超熱賣

今年上半年因疫情爆發，全台展開超過2個月的居家防疫生活，而日本一向以清潔、除菌產品的佼佼者形象，深植於台灣消費者心中，在台灣百貨因疫情受到嚴重影響時，台隆手創館積極透過線上通路、線下門市則以電話購物等新興購物模式，逆勢成長。

台隆手創館銷售冠軍，白金萬毛牙刷系列，490-3500元。（台隆手創館提供）

今年八大熱賣單品當中，清潔、健康產品就佔了六名，本次榜單分別為白金萬毛牙刷系列、WashLab泡沫式廁所清潔劑、彩虹入浴劑系列、京瓷彩色陶瓷刀、DOCTORAIR MINI按摩槍、AURA光彩護汝髮第二代、sOlac充電式暖暖寶、Balance Seat蜂巢凝膠健康坐墊;其中第一名的白金萬毛牙刷系列，是每年銷售榜的常勝軍，今年再推出音波電動版後，讓不少消費者紛紛購入電動版使用。

台隆手創館銷售第二名，WashLab泡沫式廁所清潔劑，原價180元，特價129元。（台隆手創館提供

台隆手創館銷售第三名，彩虹入浴劑系列，原價280元，特價198元。（台隆手創館提供）

口罩成日常 時尚印花、3D立體口罩成Pinkoi熱賣冠軍

設計購物網站Pinkoi公布2021年度五大熱賣商品，其中四大單品皆是因疫情而開首受到消費者關注的單品，如綠意植栽、香氛蠟燭、零食點心、印花醫療口罩等，其中因近三個月的三級警戒，居家防疫之下富設計美感的綠意植栽、具療癒性質的零食皆成為本次疫後黑馬，而由於疫情之下，每日出門必備品「口罩」，也成為追求質感生活的消費者，第一名熱賣產品，其中最受消費者喜愛的是具手繪感的植物系印花、素面大地色系、帶有漸層渲染花紋設計等，既美型又能融入每日穿搭。此外，在款式上則以「輕薄透氣」、「3D立體」的剪裁設計大受消費者喜愛，不僅長時間配戴舒適，還能用來修飾臉型。

Pinkoi年度熱賣冠軍印花醫療口罩，Meow Illustration KF94立體醫療口罩10入(成人) ，青櫻小草，290元。（Pinkoi提供）

Pinkoi年度熱賣第二名香氛蠟燭精油，Vana Candles 香氛蠟燭融蠟燈，1990元。（Pinkoi提供）

Pinkoi年度熱賣第三名綠意植栽，小室瓶栽吃果凍長大的植物毛氈苔，350元。（Pinkoi提供）

生活工場 耍廢沙發床成銷售冠軍

今年生活工場十大熱銷商品分別為Los colores IV防潑水沙發床、自然簡約生活塌塌米長型儲物箱、一夜好眠天絲機能枕、皮皮鱷魚玩偶、比佛利陽光超音波香氛水氧機、SPACE鋁質雙層碗盤瀝水架、舒柔纖維浴巾、Modern緩將垃圾桶、drinkmate多功能氣泡水機、期待團聚火烤兩用美型鍋等。其中不少單品，皆為疫後興起的露營商機，如氣泡水機、兩用鍋等。

生活工場銷售冠軍，Los colores IV防潑水沙發床，原價9980元，鑽石會員獨享價6999元。（生活工場提供

生活工場Drinkmate多功能氣泡水機(櫻花粉)，原價4680元，鑽石會員獨享價2980元。（生活工場提供）