處理器大廠美商超微（AMD）在2022年線上新品發表會上發表全系列新款AMD Ryzen 6000系列處理器，為筆電產品帶來高效率與強悍的全新Zen 3+核心架構，並內建基於全新AMD RDNA 2架構的顯示核心。全新AMD Ryzen 6000系列處理器採用台積電6奈米製程技術，帶來前所未有的內顯效能和革命性的1080p 3A級遊戲體驗，以及眾多領先功能與超長電池續航力。此外，AMD發表新款Ryzen 7 5800X3D桌上型處理器，採用AMD 3D V-Cache技術，具有領先競爭對手的精英級遊戲效能註1，並預覽採用Zen 4架構與全新AMD Socket AM5插槽的新款Ryzen 7000系列CPU。

AMD全球資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，AMD作為PC產業的創新先鋒，為創作者、專業人士以及遊戲玩家帶來獨一無二的體驗。全新AMD Ryzen 6000系列處理器以卓越效率帶來頂尖的電池續航力、無可匹敵的內顯及優化的效能，將AMD頂尖技術帶給所有筆電使用者。

從Zen架構奠定基礎，AMD Ryzen 6000系列處理器採用升級的AMD Zen 3+核心，經過優化後帶來令人驚豔的每瓦效能。Ryzen 6000系列處理器的時脈速度高達5 GHz，為迄今速度最快的AMD Ryzen處理器。與Ryzen 5000系列相比，處理速度提升高達1.3倍，顯示效能提升高達2.1倍。

Zen 3+核心透過能快速調整速度的全新調適電源管理功能，帶來優異的功耗與效率，並透過全新深度休眠狀態協助節省功耗。相比上一代AMD Ryzen處理器，AMD Ryzen 6000系列處理器在視訊會議時，功耗降低達30％。Ryzen 6000系列處理器具備令人驚豔的電池續航力，在單次充電後能播放長達24小時的影片，而且能保持筆電在低發熱、低噪音的狀態。

AMD Ryzen 6000系列處理器配備多達8個高效能核心，每個核心能同時處理多項任務，提供16執行緒的處理效能，為超薄筆電提供極致效能，帶來比前一代產品提升高達11％的單執行緒效能以及高達28％的多執行緒效能。

AMD Ryzen 6000系列是首款內建RDNA 2架構顯示核心的行動處理器，顯示速度是上一代產品的兩倍，是全球首款能夠流暢執行絕大多數全高清PC遊戲的顯示核心。Ryzen 6000系列處理器透過全新的內建顯示引擎，實現超高解析度與更新率，與對手產品相比，Ryzen 6000系列在3A級遊戲中帶來高達70％的效能提升。此外，AMD Ryzen 6000系列支援動態HDR顯示器，並透過AMD FreeSync技術呈現流暢畫面。

AMD Ryzen 6000系列處理器是首款完全支援Windows 11先進安全功能x86處理器，內建Microsoft Pluton安全處理器，打造一個安全系統並建構真正晶片至雲端的安全機制。結合AMD其他領先的安全功能，包括AMD Secure Processor與AMD Memory Guard，讓AMD Ryzen 6000系列處理器成為全球最創新的x86處理器。

在全新產品陣容中，最高階為AMD Ryzen HX系列處理器，為輕薄筆電提供最佳效能與頂尖顯示效能。對於追求行動效能的主流消費者，AMD Ryzen 6000 U系列處理器提供效能與功耗效率的完美結合。

採用Zen 3處理器技術以提升效能的AMD Ryzen 5000系列行動處理器也將在2022年推出升級型號。

華碩、戴爾、HP等各大OEM合作夥伴預計將從2022年2月起陸續推出首批搭載AMD Ryzen 6000系列處理器的筆電。在2022年，AMD預計將有超過200款搭載Ryzen處理器的消費級與商用筆電上市。

AMD Ryzen 6000 PRO系列處理器也將於2022年初推出，在領先業界的基礎上，帶來新功能與技術，為高階平台提供頂級體驗。採用AMD Zen 3+架構與6奈米製程打造，AMD Ryzen處理器結合PRO技術，提供安全功能套件、管理工具以及企業級穩定性與可靠度，滿足企業與IT決策者的要求。

AMD與聯想合作推出搭載AMD Ryzen PRO 6000系列處理器的新款ThinkPad Z超高階商務筆電，將在今年春季推出。AMD與聯想合力打造先進的產品設計、無縫連接的音效與視訊效能、極快的反應速度，並透過Microsoft Pluton安全處理器與Lenovo ThinkShield帶來增強安全功能，以及卓越的合作體驗。

AMD也在屢獲殊榮的AMD Ryzen 5000系列桌上型處理器發表升級產品，推出首款搭載AMD 3D V-Cache技術的AMD Ryzen處理器，帶來卓越遊戲體驗。運用Zen 3核心架構打造的Ryzen 7 5800X3D桌上型處理器是全球最快的遊戲處理器，在1080p解析度執行特定遊戲時，效能平均比對手快5％。AMD Ryzen 7 5800X3D將採用Socket AM4插槽並於2022年春季問市。

AMD預覽Ryzen 7000系列處理器，將採用5奈米Zen 4架構，預計在2022年下半年問市。為搭配Ryzen Zen 4架構CPU產品陣容，AMD也將向市場推出全新AMD Socket AM5插槽。