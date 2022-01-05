南門市場線上購物網於年節期間推出三款特惠禮包，下殺五折限量販售，5日10點正式開賣，每位會員限購一組。（產發局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市南門市場年菜採購月5日正式開跑，搭上網購熱潮，民眾可於南門市場線上購物網訂到下殺5折的年菜特惠禮包，限量百份。市場內逸湘齋、合興糕糰店等名攤也推出許多商品優惠，另外，南門市場今年特設計一款春聯，將以消費滿額方式回饋民眾，提前感受年節喜慶。

台北市政府產業發展局林崇傑局長及與會貴賓一同製作佛跳牆，象徵團聚、吉祥之意，並帶出對南門市場的期許與祝福，同時宣告年菜採購月活動開始。（產發局提供／楊亞璇台北傳真）

今年活動以「新春虎來報 五福慶團圓」為主題，強調南門「五福」概念，包含「年菜、肉品生鮮、伴手禮、南門年味、線上優惠」，傳達只要來南門市場，不但能選購到南北年菜佳餚，還能將團聚圍爐及走春拜年要採購的東西一次買齊。

南門市場線上購物網於年節期間推出限量優惠活動，特別規畫「南門好虎氣」、「過年呷虎飽」及「團圓嗑零嘴」三款特惠禮包。限量20份的「南門好虎氣」特惠禮包中有南門市場生鮮好物，包含南門牛羊肉店的熱銷豬白肉片、萬有全的帶皮火塊、合興糕糰店的熱賣商品鬆糕等，5折優惠後只要1385元。

限量20份的「過年呷虎飽」特惠禮包中集結了市場內人氣年菜美食，包含逸湘齋的佛跳牆、南園食品店的湯圓、立家湖州粽的甜鹹粽子及上海火腿的蜜汁火腿組等，5折優惠後只要1280元。

限量60份的「團圓嗑零嘴」特惠禮包則以點心零食為主，原價5折優惠後只要785元，買來送禮或聚會用皆適宜，每款商品組合經典又超值，以原價打5折販售呼應南門五福，藉此吸引消費者選購。

此外，南門市場攤商也積極響應活動，採購月期間主打年菜優惠，如逸湘齋預購年菜享免運、宅配到府服務，還可贈送小菜；合興糕糰店的上海鬆糕買五送一特價250元等。年菜採購月期間凡於南門市場內消費滿額可獲得消費小禮一份，數量有限，贈完為止。

台北市政府產業發展局林崇傑局長表示：傳統市場推出電商服務，提供消費者更多元的購買方式，相信今年度台北傳統市場已做好全面準備，面對疫情升溫，市場所受到的衝擊將會減緩許多。

南門市場自治會會長王銓國表示：年節期間除了推出線上、線下不同優惠外，南門市場更提供許多便民服務，像是年節期間黑貓宅急便會駐點南門市場快速收取貨、民眾消費可使用多元電子支付、接駁車服務等，疫情期間相關的防疫措施也會確實執行下去，南門市場提供給民眾一個安全又便利的購物環境。

更多南門年菜採購好康資訊及詳細活動內容，請鎖定「臺北好市發聲」官方粉絲團(https：／／www.facebook.com／taipeimarket／)、「南門市場」官方粉絲團(https：／／www.facebook.com／nanmenmarket)及「南門市場線上購物網」(https：／／shop.tpnanmen.org.tw／product)