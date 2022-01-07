110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽預賽邁入中後段，各隊無不為躋身8強做最後的奮鬥，6日在政治大學體育館舉行的賽事，以上季公開男二級冠軍之姿升上一級的萬能科大，兩名強力外援張傑瑋37分、5籃板、9助攻及蓋比34分、12籃板、5助攻，雙創生涯新高，助隊111比102力克以純本土陣容挑戰的上季第四義守大學。

萬能張傑瑋、蓋比兩人合計71分，得分幾乎占全隊四分之三，是萬能跨階段6連勝、累計6勝2敗的兩大功臣；義守則中止上階段4連勝，累計5勝2敗，兩隊仍一樣是被看好晉級8強的球隊。

萬能前兩節各轟31、33分，上半場64比43領先多達21分，下半場義守反撲，尤其第4節狂取33分，94比99及96比101兩度追成只剩5分差距，可惜無法再突破。

此役也是繼107學年度預賽義守88比64擊退萬能後，雙方隊史二度交手，這次由外援當家的萬能勝出，萬能本土唯一得分雙位數的是葉子偉17分。

義守出身HBL乙級高雄市樹德家商的大三前鋒戴偉攻下22分，生涯新高，陳品銓4記三分彈拿20分、白曜誠19分、邱子軒17分。

第三階段預賽地主之一、衛冕軍政大多點開花，共8人得分上雙，118比63輕取台中科大，政大累計7勝1敗，中科則苦吞7連敗。