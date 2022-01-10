顯卡廠撼訊(6150)2021年12月單月營收為13.94億元，創單月歷史新高，年增174%；累計去年全年營收為87.9億元，年增132%，亦創下歷史新高。去年以來顯卡持續供不應求，主要受晶片、載板等供給受限，今年首季顯卡供需依然吃緊。撼訊去年前3季EPS為14.16元，已經賺逾1個股本。公司因應營運需求向皇鼎(5533)購置汐止廠辦，新廠預計今年第二季投產，初步規劃月產能將達3-5萬片，占總產能約30%。

撼訊在台灣購置自有廠辦，主要因應美中貿易25%關稅，預計將銷美、高單價產品移回台灣生產，新廠仍在裝潢、設備進駐作業中，今年第二季可望開始貢獻營收，屆時中國、台灣產能占比將各達70%、30%，中國產能仍以外包為主。

生醫事業投資方面，除子公司撼衛生醫外，也陸續投資百歐、奈捷、神經元等新創公司，預期效益將緩步浮現。撼訊旗下100%持有子公司撼衛生醫也已有獲利，累計去年前三季貢獻獲利約1120.6萬元。

面對虛擬貨幣、元宇宙熱潮，撼訊樂觀看待將進一步推升顯卡需求成長，但認為這是世代間的對立，觀察現代年輕人白手起家成功的機率並不如過去，紛紛轉往虛擬世界尋找成就感，而這一概念也並不被多數年長世代接受，但若能在兩世代間掌握中間交流平台，將可望創造無限商機。