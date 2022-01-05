繼Intel、AMD和NVIDIA在CES展上相繼推出新世代處理器及顯卡，宏碁(2353)也隨即在今天凌晨宣布推出Predator Triton 500 SE、Predator Helios 300、Acer Nitro 5系列全新升級機款，三款新機皆主打最新第12代Intel Core處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 30系列筆電顯示晶片；Acer Nitro 5尚有搭載AMD Ryzen 6000系列處理器機款可供選擇。

宏碁資訊筆記型產品事業總處長林恭正表示：「宏碁廣受玩家喜愛的電競筆電全面升級，搭載甫在CES發布的全新升級處理器及顯示晶片，結合宏碁最先進的散熱技術及高更新率顯示面板，打造出一系列連最挑剔的玩家也渴望擁有的電競筆電。」

Intel創新暨效能型筆電事業部總經理趙允明指出：「除了領先業界的I/O、記憶體及連線支援外，第12代Intel Core H系列處理器，亦採用全新效能混合架構，提供現今遊戲玩家所需的超快效能和平台功能；全新Acer電競筆電系列搭載第12代Intel Core處理器，打造令人驚豔的設計，讓所有類型的玩家都能享樂其中。」

三款機型皆附帶一個月的Xbox Game Pass，讓遊戲玩家從入手第一天起就可以暢玩主打遊戲，無論是電腦或是遊戲主機上，皆能與朋友廝殺戰場。

The Predator Triton 500 SE（PT516-52s）是一款工作、電競皆適宜的「特別版」筆電，搭載最高第12代Intel Core i9處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti筆電顯示晶片及32GB 5200 MHz LPDDR5記憶體，能滿足最新款遊戲的硬體性能要求。全機外觀為全金屬精煉細緻美學設計，完美融入辦公及演講場所等環境，機身最薄處僅1.99公分，攜帶輕巧便利，提供最高2TB的高速PCIe Gen4硬碟，便於充足儲存空間儲存遊戲及檔案。

Predator Helios 300（PH315-55）電競筆電，最高搭載第12代Intel Core i7處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080或NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti等筆電顯示晶片、32 GB DDR5-4800 MHz 記憶體，以及1TB PCIe Gen4 SSD RAID 0硬碟（最高總容量2TB）。除高性能硬體外，亦有15.6吋QHD（2560 x 1440）顯示器，刷新率可達165 Hz。新版機殼更加乾淨俐落，再搭配燈條，成就一款功能性及設計感兼具的筆電。

Acer Nitro 5電競筆電，除最高搭載第12代IntelR Core i7（AN515-58）處理器以及NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti顯卡之外，亦有兩個M.2 SSD固態硬碟插槽（PCIe Gen 4）提供超大容量，且記憶體最高達32 GB DDR4 3200 RAM，可同時操作多個應用程式。除此之外，搭配3 ms反應速度的QHD 165 Hz面板，Acer Nitro 5遊戲體驗流暢過癮；Killer E2600 乙太網控制器 及Intel Killler Wi-Fi 6 AX1650i無線網卡則賦予玩家更多控制權，可將網路頻寬優先分配給遊戲流量，在分秒必爭的關鍵時刻提升網速。

而Acer Nitro 5搭載AMD Ryzen 6000系列處理器（AN515-46）的機型，採用最高NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti筆電顯式晶片及最高32 GB的最新一代DDR5 4800 MHz RAM記憶體。該機款可選配FHD 144 Hz或165 Hz QHD面板，且二者均採AMD FreeSync技術，使遊戲畫面順暢且無撕裂畫面。儲存裝置方面，搭載AMD處理器版本的Nitro 5亦內建2個M.2 PCIe Gen 4 SSD固態硬碟插槽。