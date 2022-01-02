台中葳格太陽今2日在台體大主場，第3度與台啤英熊交手，面對對方僅剩單洋將士東，可惜沒能把握機會，最終以88比95苦吞主場2連敗。太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）賽後直言球隊表現不夠理想，不值得贏球，下周2場主場賽事必須趕緊進步，把狀況找回來。

太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）坦言，球隊開賽就沒掌握比賽節奏，雖然第2、3節的防守有加強，但末節又找不到進攻點，加上有些關鍵球沒能把握，這些小細節累積起來造成輸球結果。

貢獻全隊最高23分的桑尼更說：「我們不值得贏球，因為這場我們真的打得太差了，我們必須要趕緊準備下禮拜的比賽，也得更加進步。」替補球員陳文宏這場5投5中、15分進帳，他同樣表示，「教練覺得我們這禮拜練球狀況有些疲倦，今天的防守策略都沒能好好執行，確實不配贏得這2場比賽。」

面對主場2連敗，太陽總教練卡米諾斯強調，他暫時不會想到下周的比賽，會先專注於下周的第1次練球，針對小細節去修正，「一天修正一點，直到下周比賽開打前準備好，一定要在主場討回來。」

至於桑尼本場比賽第3節遭台啤英熊的朱億宗肘擊頭部，朱億宗也成T1聯盟史上首位被驅逐出場球員，桑尼認為，這就是比賽的一部分，而且對手打得非常積極，他給予尊重，且朱億宗賽後也特地向他道歉，事件和平落幕。