110學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組預賽，27日第2場外卡賽永平高中在隊長張懷如及高一好手李玟萱單場都超過20分幫助下，65比56力退輔仁中學，28日永平將碰上南湖，希望繼2年前在高雄中學體育館擊敗南湖、直接以分組排名晉級8強之後，暌違一季重返HBL女子組8強。

永平總教練陳佩欣指出，對輔仁這場前三節球員有點壓力，不過整體陣容、經驗比較好，也還好張懷如、李玟萱挺身而出，幫助球隊保有爭取8強的機會。張懷如此役進帳22分、16籃板，李玟萱投進5記三分球搶下23分，並抓下6記籃板。

2019年108學年HBL賽季，當時高雄預賽永平在關鍵一戰力克南湖高中，直接取得分組前三直進8強，讓南湖落入外卡，這次兩隊將要在外卡賽背水一戰，贏家才能搭上8強列車，陳佩欣說：「今年我們兩次對上南湖1勝1敗，大家連戰6天都有點累了，還是鼓勵繼續加油拚完這場，希望複製2年前獲勝經驗，再一次進軍8強。」

李玟萱是宜蘭人，國小就對籃球有興趣，父親鼓勵她如果想打籃球，還是到台北比較有機會，因此國小畢業就離家到台北市民族實中，她透露，國中畢業時南湖、永平都有詢問她加入意願，考量南湖和自己位置重複球員多而選擇永平，28日一樣盡全力、不留遺憾去拚戰。

輔仁本賽季畫下句點，總教練黃玟穎表示，球隊這階段面臨傷兵麻煩，所幸一、二年級有銜接上來，而球隊下季4人畢業，目前主力是高二、高一，只要修正技巧、養好身體，期待明年再來。

永平高中張懷如（8號）繳出佳作。（高中體總提供）