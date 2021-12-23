110學年HBL高中籃球聯賽來到高雄進行男子組複賽、女子組預賽，男子組上季亞軍光復高中、女子組衛冕軍淡水商工展現超強的團隊戰力，分別以大比分差收下勝利。

光復高中在高雄中學體育館迎戰強恕高中，光復帶著13分領先進入下半場，儘管有雙位數領先，光復依舊不敢大意，防守上在後兩節讓強恕只拿下12分（第3節、第4節各6分），最終83比39、大勝44分，拿下複賽2連勝，強恕則吞下2連敗。

光復當家主力陳將双獨拿21分、12籃板，馮誠恩12分、10籃板，鄭名斈贊助14分、7籃板、2阻攻；強恕僅潘伯彥一人得分雙位數，獲得13分。

本季尋求HBL女子組3連冠的淡水商工，是女子組具有身材優勢的勁旅，23日在防守上讓對手南湖高中在進攻端受到很大壓迫，南湖第1、3、4節單節得分都是個位數，終場淡商86比33，以53分之差痛宰南湖、收下2連勝。

淡商4名球員得分雙位數，兩位先發蕭豫玟、趙云楓都是「雙十」表現，蕭豫玟21分、15籃板，趙云楓11分、12籃板，而淡商此役掌握制空權，籃板、阻攻數據都優於南湖，籃板以64比33勝出、阻攻16比4。

另外兩場女子組預賽戰果也是分差較大，金甌女中100比65輕取東泰高中，苗栗高商84比51擊退輔仁中學。

光復馮誠恩（中）繳出12分、10籃板雙十數據。（高中體總提供）