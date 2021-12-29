第19屆SBL超級籃球聯賽於聖誕節熱鬧開打，首周高雄九太科技在洋將杰倫平均每場24.5分、18.5籃板帶領之下，取得開季2連勝，攻守兩端全能的表現也使得杰倫獲選單周最佳球員。

首次在SBL賽季亮相的杰倫，首場對上台灣銀行就拿下23分、22籃板的「雙二十」成績，並在第2場對上桃園璞園建築得26分、抓下15個籃板，對於自己開季就幫助到九太取得2連勝、自己獲獎的表現，杰倫表示很開心能夠獲得媒體的支持，雖然幫助球隊拿下連勝，但球隊仍然還是有很多進步的空間，無論如何能在開季取得2連勝對於球隊來說是劑強心針，也能讓球隊更有信心的接受接下來的挑戰，期待能與九太一起打出不同於以往的球風，試著拿下每場勝利，和隊友配合上也能越來越有默契，好好享受籃球比賽帶來的樂趣。

九太總教練徐仲毅指出，杰倫因為年紀在球隊也屬於中生代，希望他可以利用他在海外打球的經驗來帶領球隊的小老弟，也希望他能健康完成這個賽季，帶領九太闖進隊史第一次的冠、亞軍決賽。SBL即將迎來第二周6場賽事，比賽場地同樣在板橋體育館進行，也請球迷朋友能夠多多進場為表現賣力的球員們加油鼓勵。