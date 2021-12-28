錦和高中中鋒黃書恩（右）歸隊力挺。（高中體總提供）

110學年度HBL高中籃球甲級聯賽賽季前兩次對壘，錦和高中都輸給東山高中，在攸關晉級與否的生存戰激發鬥志，以及之前受傷的中鋒黃書恩歸隊力拚，錦和歷經延長賽後以76比70擊退東山，隊史首次挑戰HBL甲級賽事就攻佔8強，續寫屬於他們的傳奇。

賽後錦和教頭張立杰笑說：「真的像我之前說的吧，這群球員真的在最終決定晉級的關鍵戰，都會繃緊神經。」錦和本季在預賽、複賽分組賽兩度飲恨東山，第三度對決終於攻下東山並收下8強，張立杰說：「晉級8強真的不可思議，也很感謝球員聽從我的指示，做好場上的工作。」

錦和中鋒黃書恩正規賽最後1.3秒兩罰中一，讓雙方形成62比62進入延長賽，加班的5分鐘在倒數44.4秒把握了罰球、完成一次三分打，助隊72比70站上領先，他笑著說：「正規賽那兩罰比較緊張，延長賽就不緊張了。」

在南下高雄打12強複賽前一個周末，黃書恩在新北聯盟籃球賽左腳踝受傷骨裂，「當時真的很懊惱，球隊沒幾天就要下高雄比賽，我卻搞這種飛機。」但在教練張立杰、球隊防護員協助下，黃書恩在複賽分組賽5場先休息，直到外卡賽歸隊，28日對東山的關鍵戰役，還吃了兩顆止痛藥再上場。

比賽中黃書恩曾又踩到左腳，當下劇痛難耐，「不過後來在場上走了幾步覺得沒問題，就繼續留在場上，比原本設定打兩節時間打更多，可能是想贏的心勝過了疼痛。」

黃書恩此役進帳17分、8籃板，第4節最後41.8秒投進超前三分球、延長賽讀秒再補進兩罰助隊穩住勝果的謝峻承贊助13分，陳鴻進也有19分優質表現；東山先發主力潘建宏勇奪22分、15籃板，李欣翰18分、5助攻，可惜未能讓東山躋身8強。