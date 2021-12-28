新竹市育賢國中建校已66年，近2年市府逐步完成8大校內工程，其中操場、運動場已超過20年未整修，此次特別投入2207萬元改造，大幅改變原有校園地貌，除將操場移建至校園中央，並換裝海藍色跑道，與藍天白雲的天空相呼應，成為育賢國中66歲最好的禮物。

市長林智堅表示，校長是每所學校內培育孩子的靈魂人物，育賢國中此次大尺度翻修整理，中間有很多挑戰，校長黃淑文仍鍥而不捨地爭取，就為了給孩子更好環境，每件事情都是大公無私，每當看到育賢國中的改變，自己和黃淑文一樣感動。

他說，他上任來特別重視3項教育工作，品格教育、新校園運動、運動，尤其是運動，過去升學主義必須犧牲體育課時間，直到自己有了孩子後，發現身體健康比什麼都重要，期待校園有寬敞的運動環境，讓孩童在校園盡情奔跑，擁有強健體魄並降低求學壓力，相信育賢國中的學生非常幸福。

黃淑文則是感動的表示，終於看見夢想校園藍圖成真，孩子進到校園不過3年，校方努力在2年半完成整體校園改建，當操場圍籬打開前，她看見體育組長帶著孩子走來走去，拿起手機把那幕景象拍了下來，看在她眼裡非常感動，一路走來真的不容易。

八年級學生陳昱欣見證學校操場從開挖到完工，驚喜的說，操場顏色與天空連成一片，彷彿置身大海，每當心情不好或壓力很大時，看到操場心情就好了。同學沈驛嘉也說，綠油油的草皮配上優美的藍色跑道，視覺上令人心曠神怡，能夠擁有如此美麗的操場好幸福。

教育處指出，育賢國中操場已有20年未整修，老舊PU跑道鋪面破損、易積水、龜裂，且草坪凹凸不平，孩童們容易受傷，市府投入2207萬元進行改建，並新建籃球場，今天完工啟用，成為育賢國中新校園運動最後1塊拼圖。

教育處指出，育賢國中自105年學年起，規畫大規模校園改造，108年底完成創校來首度擁有的環校景觀通學步道，109年完成4合1新育英樓校舍、游學館及舞韻樓外觀整修工程，今年4月完成輔導樓、育英樓及家政樓拆除，新建教職員地下停車場和籃球場，並打開育賢與陽光國小視覺藩籬。