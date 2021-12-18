美國籃協官方18日正式宣布，籃網明星前鋒杜蘭特當選2021年美國籃球年度最佳男運動員，這是他生涯第3次獲選，前兩次分別在2010、2016年，不過最近「操」很凶的他，卻沒辦法高興太久，因為他明天將以右腳踝痠痛為由缺席出戰魔術比賽。

如同籃網官方推特第一時間恭賀杜蘭特獲選美國籃球年度最佳男運動員所寫，「除了杜蘭特還能是誰？」因為杜蘭特今年在東京奧運打了6場比賽，平均每場拿下20.7分、5.3籃板及3.7助攻，更在金牌戰貢獻29分、6籃板及3助攻領軍美國擊敗法國摘金。

就算今年回到NBA戰場，杜蘭特的表現仍舊出色，目前場均可拿29.7分、7.9籃板及5.9助攻，幫助籃網拿下位居東區龍頭的21勝8敗戰績，確實在2021年展現無人可及的強大籃球能力，相信拿下美國籃球年度最佳男運動員實至名歸。

不過籃網最近受到新冠疫情影響，陣中7名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，也讓杜蘭特上場時間扶搖直上，打到45分鐘以上如同家常便飯，由於籃網19、20日面臨背靠背，分別遭遇魔術與金塊，會讓在19日選擇因傷輪休，也算相當合理的選項。