湖人主場史坦普中心將於美國時間耶誕節當天改名加密網(Crypto.com)體育館前夕，迎來了湖人與馬刺的例行賽對決，儘管「小皇帝」詹姆斯貢獻36分、9籃板及6助攻，湖人仍以100比138慘遭作客的馬刺痛宰，不僅吞下4連敗，勝率更跌到5成以下。

湖人整個上半場幾乎只能依賴詹姆斯一個人火力苦撐，讓他半場就摘23分、6籃板及4助攻的全能數據，可惜面對馬刺平均且多元的進攻火力點，湖人只能一路落後，甚至最多落後到14分，上半場結束，馬刺仍以66比55領先地主湖人。

詹姆斯雖在下半場跟韋斯布魯克攜手飆分，卻沒法幫助湖人追上，反而一度落後到22分之多，打到最後5分40秒，湖人代總教練費茲戴爾乾脆換下詹姆斯改用菜鳥梅森瓊斯上場，擺明已經提前放棄這場充滿紀念意義的比賽，湖人面子全失。

馬刺3人得分破20，迪奧普替補攻下全隊最高30分，全場更是11投全進，懷特也拿23分，隆尼沃克21分，凱爾頓強生16分、10籃板；詹姆斯雖然貢獻全能數據，他的場上正負值卻是難堪的全隊最差負23，韋斯布魯克30分、7籃板及4助攻。