湖人隊韋斯布魯克（Russell Westbrook）生涯已累積190次「大三元」，也是歷史唯一4次達成單季平均大三元的球員。然而灰狼中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）指出，過度執著於數據可能適得其反。

唐斯在實況主Adin Ross的節目說：「他的數據很棒，他追求數據，但我認為他是極為厲害的球員。不管別人怎麼說，你們知道拿到大三元有多難嗎？他打球非常認真，我覺得他有時候打得太急，他嘗試要做太多事情。」

韋斯布魯克上個球季在巫師隊繳出場均22.2分、11.5籃板、11.7助攻（助攻王），他首次達成單季平均大三元的時候（2016-17球季）還同時以31.6分摘下得分王。

勇士前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）對唐斯的評論不以為然，他跑去那位實況主的IG留言：「我有一次在板凳區看球，因為那場我們灌爆了灰狼，結果他（唐斯）在落後20分的終場前兩分鐘還留在場上。拜託，別對大家談論兄弟然後大喊這是兄弟情誼（搖頭）。」

格林是在嘲笑唐斯自己同樣愛堆數據（上季24.8分、10.6籃板、4.5助攻），不然落後那麼多早該退場休息了。格林的留言短時間就獲得上萬網友點讚，並且掀起另一波論戰。有人說格林每場只得8分，他哪有資格說別人，唐斯又不是總教練，他無法決定自己上場多久，再說唐斯也有讚稱讚韋斯布魯克。支持者則說格林是最佳的防守球員，他的實力不該以數據來衡量。