隨著「浪花兄弟」組合即將相隔兩年半時間重新登場，勇士明星後衛柯瑞3日談到「浪花弟」克雷湯普生可望10日出戰騎士傷癒歸隊，「我們聊了一下，這真的令人興奮，不是因為別的，光是能夠看到他重新回到場上，這是我們都很期待的！」

「過去兩年半的時間，克雷湯普生一直很努力復健，他經歷了很多事情，」柯瑞表示，「所以對他來說，可以有機會再打籃球，重新享受比賽樂趣，這真的非常棒。你可以從他的臉上看到這一點，他很清楚自己即將復出，這感覺非常酷。」

根據《聖荷西水星報》記者史雷特報導，克雷湯普生在4日主場出戰熱火比賽復出機率很小，由於接下來勇士將進行兩場客場，分別對上獨行俠與鵜鶘，浪花弟也不太可能打，所以10日主場遭遇騎士的例行賽，很有可能是他復出最佳時機。

不過克雷湯普生自己透露，自己復出後的上場時間大約只有18分鐘，「這支球隊很棒，陣容具有深度，所以當我復出時無須負擔太多責任。我會找到讓比賽便輕鬆的方式，我的投籃感覺很棒，長期缺陣後最難的就是找回比賽節奏，我必須要給自己與訓練團隊大大的讚。」