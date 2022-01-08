聯盟官方8日公布備受期待的最新一期官方年度MVP排行榜，結果公鹿「字母哥」阿提托康波繼續占據榜首位置，籃網前鋒杜蘭特則是緊追在後，金塊中鋒「小丑」約基奇升上第3，原本連前10名都沒擠進的湖人「小皇帝」詹姆斯一口氣殺到第7。

預計今天宣告傷癒復出遭遇籃網的阿提托康波，上周出戰兩場比賽，平均拿下33分、13籃板及8.5助攻，投籃命中率高達5成9，再次展現他的主宰力，公鹿目前也取得25勝15敗，位居東區第3，只要保持健康，字母哥仍很有機會拿下年度MVP。

至於原本連前10名都沒擠進的詹姆斯，來到2022年表現仍然強勢，儘管改以先發中鋒身分登場，他的攻守能力卻絲毫不受影響，出戰拓荒者比賽更拿43分、14籃板及4助攻，也如同他所預告，只要他擠進年度MVP討論範圍內，就代表湖人開始贏球。

最新公布的聯盟官方年度MVP排行榜前10強依序如下：阿提托康波、杜蘭特、約基奇、恩比德(七六人)、柯瑞(勇士)、迪羅薩(公牛)、詹姆斯、保羅(太陽)、戈貝爾(爵士)與莫蘭特(灰熊)，其中只有戈貝爾觸發聯盟健康與安全協議，目前無發出賽。