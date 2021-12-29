陷入低潮的紫金大軍，今天前往休士頓踢館，靠著詹姆斯的32分，外加11籃板、11助攻，韋斯布克則是24分、12籃板、10助攻，兩大先發主將同場貢獻大三元，幫助湖人132比123射落火箭，中止近期5連敗。

湖人與火箭這場比賽出現不少令人歎為觀止的數據，湖人全場只有8名球員上場，5人得分上雙，4人得分超過20分以上，除了詹姆斯與韋斯布魯克外，蒙克貢獻25分，「甜瓜」安森尼24分、9籃板，布雷德利14分，高達52.2%的投籃命中率。

主場應戰的火箭，同樣8人上陣，7人得分上雙，3人超過20分，傑倫格林24分，凱文波特24分、5籃板、9助攻，伍德22分、6籃板，克里斯多福14分，艾瑞克戈登13分，阿爾莫尼布魯克斯11分，森貢10分，投籃命中53%比湖人還要出色，可惜籃板少了對手18個，加上阻擋不了詹皇與韋少，吞下5連敗就不意外了。