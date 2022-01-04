火箭中鋒伍德（Christian Wood）、控衛小凱文波特（Kevin Porter Jr.）最後沒有逃過處罰，美媒ESPN報導，他們兩人因為對金塊之戰的失態，遭到球隊禁賽1場，無法參加4日對戰七六人的比賽。

伍德是先發球員，他在對金塊之戰前沒有按規定接受COVID-19檢測，被總教練罰坐板凳。伍德替補上場8分多鐘一分未得，金塊上半場就領先超過20分，助理教練盧卡斯（John Lucas）在中場休息時間批評伍德的態度，伍德很生氣拒絕再上場。

火箭戰績很爛，伍德已經是他們陣中貢獻最多的球員了，他場均16.8分、10.3籃板、2.2助攻。波特也是後場先發主力，場均12.8分、4.2籃板、5.7助攻，

波特在金塊之戰的上半場打了16分鐘攻下8分，他不滿遭到助理教練盧卡斯點名批評，當場爆發並對盧卡斯摔東西，最後還得旁人過來把他拉開，他乾脆就直接離場。

事後波特似有歉意，但火箭不能不處罰他。去年他在騎士的時候也爆發過一次，當時騎士買來了替補前鋒普林斯（Taurean Prince），騎士讓普林斯使用波特的置物櫃，然後將波特的置物櫃換回菜鳥球員的區域。波特發現之後大怒，在休息室亂丟食物，還跟球隊總管大吵一架，騎士決定不再讓他上場，並很快把他賣給火箭，由此看來他本就是一顆不定時炸彈。