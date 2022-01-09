影》台中2騎士擦撞當街互毆 安全帽猛K揮拳路人全看傻

台中大雅交流道日前出現2名騎士因發生擦撞，竟當街上演全武行，1名騎士先是拿安全帽狂砸另1人，接著爆發猛烈推擠，2男在馬路上不斷大吼叫囂，最後回到停等區牽起機車後，戴安全帽的男子甚至將對方頭部架住拖到一旁，再朝對方臉部揮拳，影片曝光引發討論。

臉書「爆料公社公開版」日前有網友分享1部影片，影片中2名男子疑似在路上發生擦撞，2輛機車分別倒在機車停等區，2名男子則當街對打起來，只見其中1男先是拿安全帽朝對方頭部攻擊，接著2人爆發猛烈推擠，不斷在大街上吼叫、叫囂。

騎士先是拿安全帽狂砸另1人， 2男在馬路上不斷大吼叫囂，最後回到停等區牽起機車後，戴安全帽男子甚至將對方頭部架住拖到一旁，再朝對方臉部揮拳。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

影片中2名男子回到機車停等區牽起機車時，還不斷唸唸有詞抱怨，戴安全帽的男子甚至再度向前朝另名男子揮拳，還用手臂架住對方頭部，一路拖到人行道上，最後再1拳朝對方臉部揮去；激烈衝突全被後方車輛的駕駛用手機錄下，2男完全不顧後方來車，直接在馬路上上演全武行，影片曝光引發熱議。

網友留言說，「有些事情的確自行解決，不用浪費警力及社會資源」、「打贏上法院，打輸進醫院」、「這故事告訴我們，安全帽綁帶真的要繫好，街頭比武時才不會噴裝」、「年輕人不講武德，搞偷襲」、「看到腳踏車淡定騎過去，突然笑出來」、「不要脫安全帽是對的」、「搖滾區的駕駛表示拜託別打到車」。