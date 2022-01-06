女星曾莞婷靠演戲起家，加上她一張俏麗臉蛋和姣好身材，讓曾莞婷擁有「八點檔女神」、「戲劇女神」的美名，曾莞婷近期則在校園偶像劇《機智校園生活》飾演訓導主任，而她日前和宥勝到星座專家唐綺陽老師的直播餐桌宣傳新戲時，曾莞婷則提到，她學生時期曾在暗巷被搶包包，甚至還遭歹徒拿安全帽狠砸頭，恐怖經驗讓唐綺陽、宥勝聽完都嚇傻。

曾莞婷在校園偶像劇《機智校園生活》飾演母胎單身的訓導主任，她還為戲換上制服，逆齡的曾莞婷飾演學生毫無違和感，而曾莞婷、宥勝日前到唐綺陽直播宣傳新戲，聊到搭訕經驗時，曾莞婷分享一個自以為搭訕的恐怖經驗，曾莞婷回憶，她有次走在暗巷，有人突然拍她的肩膀，對方還直說：「小姐、小姐」，曾莞婷當下以為是搭訕，沒有理會便繼續講電話「結果我的包包下一秒鐘就被搶走，搭訕變成搶劫」。

曾莞婷當下雖然震驚，但仍使出洪荒之力追上去，「當下我呆住了，但下意識我就追上去，雖然我有抓住我的包包，結果他拿安全帽砸我頭，我就被打了」，唐綺陽和宥勝聽完都嚇傻，曾莞婷表示，自己被打之後，歹徒就騎機車逃走了，雖然後續狀況不明至今，但曾莞婷仍餘悸猶存：「因為這件事，我已經有陰影，一個人走路都會有點害怕」，不過她仍哭笑不得說：「這沒人比我更尷尬了吧！」