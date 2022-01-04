藝人宥勝與妻子林慈惠（蕾媽）結婚多年共同育有一對兒女，經常透過社群媒體與粉絲互動的他，也時常分享育兒家庭生活，好爸爸形象深植人心，吸引大批粉絲關注。但昨（3）日晚間發生地震時，他卻突然上社群網站上PO出「緊摟周曉涵」的手機封面照，意外引起網友的怒火。

宥勝在昨日晚間發生地震後，便在臉書粉絲團上曬出一張手機桌面照，並表示「就算地震也不放開」，試圖搭上時事替兩人正在合作的新戲《機智校園生活》宣傳，但網友看到卻猛轟他「不懂得避嫌」、「這種時候這麼親密好嗎」，宥勝看到後則趕緊在留言回覆「小的知錯了」，隨即刪掉該篇貼文。

接著宥勝又PO出一家四口的照片，並在PO文中表示「既然慈惠都笑著翻白眼了，就來跟大家分享一下舊的手機桌面。很抱歉無法如你們所願，因為我的心裡除了慈惠，還有孩子。夫妻不好當，父母更難當，要相處要工作還要知道應對進退」，另外他也難得透露夫妻間的相處，說道「在慈惠眼裡，宥勝不過就是個幼稚的小屁孩。但在宥勝眼裡，慈惠卻是別人不懂的宇宙跟神。我的神，只對我的新桌面翻了個白眼，就繼續跟我討論168號店要上什麼貨。這就是讓我永遠安心的宇宙」。

而網友看到PO文後也忍不住調侃宥勝，紛紛留言「這一篇是要測試有多少粉絲替你捏把冷汗擔心到還沒睡的嗎？哈」、「希望你能好好愛護你的宇宙，別忘了初衷」、「宇宙和神還有孩子必須是一輩子的信仰啊！那個誰,千萬不要變成人人喊打的欠揍份子啊！慈惠簡直太善良好脾氣了，仁慈又賢慧」、「這時候最尷尬的就是周曉涵」、「往好處想，那些罵你勸你的粉絲，是希望你不要做錯，而沒有出聲的粉絲，是因為知道你最愛的是慈惠跟兩個寶貝」，再度引發熱議。