花蓮地震頻繁，不過因縣境狹長，南北地區災害感受略有不同，導致民眾手機收到「國家級警報」災防告警簡訊有些誤差，中央氣象局為讓地震速報發布更精確，除了北區的「花蓮縣政府」地震參考點，今年也另於中、南區各增設1處地震參考點，預計可提升近14％有效警報。

地震無法預測，加上存在預警應變時間有限，因此中央氣象局自2016年4月起，配合國家建置災防告警細胞廣播系統計畫，當偵測地震規模5.0以上，針對縣市政府所在地預估震度達4級（台北市3級）以上的縣市民眾，透過系統推播「地震速報」國家級警報細胞廣播訊息，讓民眾從手機即時收到強震訊息進行緊急應變。

消防局長林文瑞指出，由於花蓮縣南北跨幅高達137公里，相當於西部5個縣市範圍，導致南北地區民眾對災害的感受大有不同，若僅靠目前「花蓮縣政府」地震參考點做全縣市發布，對於不是住在市區的鄉親，災防告警簡訊可靠性略顯不足，如花蓮中南區鄉親經常在發生地震時，因北區站點震度未達標準，而未收到災防告警簡訊。

林文瑞表示，中央氣象局為保障震央附近的民眾能及時獲得強震訊息，除縣內現有的參考點，更增設光復鄉公所、玉里鎮公所2處參考站點，今年啟用，預計可提升13.9％有效警報，並降低過度警告、擾民的情形。

林文瑞也相信，屆時中南區的民眾收到地震速報時，可立即帶著親友做好「就地避難」的自保動作，並在地震過後立刻走到戶外空曠處，確保後續地震再發生時，不受房屋傾倒的威脅。

林文瑞也提醒，收到地震速報簡訊到實際地震來襲只有短短幾秒的反應時間，在地震來襲時，應立刻進行「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」避難3步驟，保護自己安全，減少受傷風險，並建議平時與家人討論地震前的準備事項，包括固定家具、準備避難包、儲存備用糧食飲水等。