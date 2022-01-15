南市消防局在新營舉辦防火防災宣導園遊會。（劉秀芬攝）

黃偉哲（左五）和小朋友玩防災宣導大富翁遊戲。（劉秀芬攝）

野外安全停看聽體驗把毒蛇搬到活動現場。（劉秀芬攝）

黃偉哲（右二）體驗正確油鍋滅火步驟。（劉秀芬攝）

南市消防局在新營舉辦防火防災宣導園遊會。（劉秀芬攝）

為讓消防安全知識在民眾心中扎根，台南市消防局第1大隊15日在新營體育場舉辦防火防災宣導暨園遊會嘉年華，台南市長黃偉哲也到場體驗闖關遊戲，黃偉哲呼籲民眾做好防火防災相關措施，一起平安開心過好年，並為抽獎加碼5張超商商品卡，讓民眾歡呼連連。

黃偉哲表示，消防弟兄辛苦了一整年，不論救災搶險或防疫載送都非常用心，所以去年疫苗還不是很充裕的時候，就讓第一線外勤消防弟兄優先施打，現在第3劑疫苗到達，也將讓第一線的警義消優先施打，並希望疫情不要到台南，大家要努力做好防疫，也做好防火安全，平平安安過好年。

本次園遊會由第1大隊與消防之友會第1辦事處合辦，不僅有消防器材展示，還有多種闖關遊戲，黃偉哲也下場操作油鍋起火正確滅火步驟。現場除了常見的濃煙、地震體驗，為了讓民眾了解在野外遇到蛇、蜂如何應對，消防局還把蜂窩、毒蛇搬到現場，引起小朋友好奇觀看。

消防局第1大救災救護大隊長石家源指出，年節將至，民眾應落實居家防火安全，今日活動以寓教於樂方式，透過消防人員準備的各種宣導教具，零距離專業解說及引導親子實際操作體驗，加深民眾對消防工作的印象，並從有獎徵答中學到各種防災常識，進而落實到日常生活中。

消防局長李明峯表示，春節即將到來，大家皆須重視救災及珍惜救護資源，更要居安思危，防患於未然，以達到人人防火、家家平安。黃偉哲也提醒消防局加強各項火災預防及災害搶救整備，呼籲市民注意用火、用電安全，出遊遵守防疫規定，一起打造幸福無災的宜居城市。