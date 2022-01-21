台南市農業局21日在民治市政中心南瀛堂辦理「新春農特產伴手禮推薦會及展售活動」，民眾廠商也可上農業局網站(https：／／agron.tainan.gov.tw)選購58家農會、漁會、社區及優質業者產品。（劉秀芬攝）

台南市農業局21日在民治市政中心南瀛堂辦理「新春農特產伴手禮推薦會及展售活動」，民眾廠商也可上農業局網站(https：／／agron.tainan.gov.tw)選購58家農會、漁會、社區及優質業者產品。（劉秀芬攝）

農曆春節將至，為因應年節送禮需求，台南市農業局21日在民治市政中心南瀛堂辦理「新春農特產伴手禮推薦會及展售活動」，台南市長黃偉哲表示，台南有許多優質的農特產品都充滿了濃濃的故鄉風味，且物美價廉，不管是返鄉遊子或遊客一定要來採購，拿到發票還可登錄參加抽豪宅，大家要把握機會。

只怕不識貨，絕對不怕貨比貨，黃偉哲說，要購買台南農特產伴手禮，可以上農業局的平台，其次在新化年貨大街也會展示這些相關的農特產品，也可以上網到各農會或生產合作社或各個業者網站，希望各位好朋友大家能夠上網選購來買爆它。

黃偉哲表示，台南氣候得宜，物產豐饒，一年四季生產具特色風味的農、漁、畜產品，此次推薦具台南在地特色的年節好物組合，希望民眾年節送禮能多多選購，絕對物超所值。

農業局此次彙整出提供新春優惠活動的農特產訂購型錄，包含14家農會、12家漁會及水產養殖業者、4家畜產業者、2個農村再生社區及26家優質業者產品，詳細名單歡迎民眾上農業局網站(https：／／agron.tainan.gov.tw)查閱選購。

此外，農業局22日至23日在台北希望廣場辦理「蜜棗、鹽地小番茄暨農特產品展售活動」，現場銷售台南蜜棗、鹽地小番茄及台南農特產品，歡迎北部的鄉親踴躍前往採購，用實際行動支持農民。