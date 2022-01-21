台南市東山區東原老人活動中心21日舉行揮毫送春聯活動，同時舉辦防火防災宣導，只見長輩們忙著排隊索取春聯，還要學作CPR，聽防災知識，現場非常熱鬧。
農曆春節將至，用火用電機會增加，為讓消防安全知識在民眾心中扎根，台南市消防局第1救災救護大隊東原消防分隊與李宗翰議員服務處合作，同時舉辦送春聯及防火防災宣導活動。
東原消防分隊表示，近來氣溫下降，除了提醒長輩用火用電安全，特別叮嚀鄉親，使用室內燃氣熱水器要保持通風良好，並且關切長輩身體健康，尤其天冷要注意是否有中風跡象。
東原消防分隊也特別請書法老師把辛辛那提中風測試指標寫成春聯，搭配隊員的講解，讓民眾了解「微笑測試」、「舉手測試」、「語言測試」、「儘速送醫」等要點與內容，隨時留意自己及身旁親友身體健康。
第1大救災救護大隊長石家源呼籲，年節將至，民眾應落實居家防火安全，本次活動以寓教於樂方式，活用這些防災知識小技巧，希望民眾藉由本次活動學習消防知識加深防火防災意識，進而達到減災之目的。
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