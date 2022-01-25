過年即將到來，許多人家裡會換上新的春聯，貼春聯看似簡單，其實也有很多要注意的地方，如果貼不好，可能會帶來一整年的霉運。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，春聯的結構要完整，對聯部分最好選單數字，貼春聯前要把舊的春聯清除乾淨，並注意上下聯順序以及文字內容，最後貼上別輕易更換，即可讓春聯帶旺家運，提升家人們的運勢。

▍1.春聯完整

過年在門上貼的春聯，必須包含上聯、下聯和橫批，只有將完整的春聯，貼在門上，才能吸引吉氣進入家門，起到旺運納福的作用。

▍2.對聯最好為單數字

挑選對聯時，最好選擇單數字的對聯。因為風水中，單數為陽，雙數為陰，單數字的對聯，正好與四字橫批，形成了陰陽和諧的格局，能夠提升家運。

▍3.舊春聯要徹底清除

貼春聯前一定要將舊春聯撕破，清理乾淨後，再往門上貼新春聯，這樣才代表著除舊迎新之意。

▍4.上下聯別弄反

貼春聯的時候，別把上下聯弄反，正確的貼法是，面對大門，右邊貼上聯，左邊貼下聯。區分上下聯的秘訣，就在於對聯最後一個字，古詩文都講究平仄工整，對聯也是如此，一般來說，上聯以仄音結尾，就是國語裡的三聲四聲，下聯以平音結尾，就是國語裡面的一聲二聲。

▍5.春聯內容吉利

作為寄託人們美好心願的春聯，它的內容也要吉利，最好不要出現「滅、亡」之類不祥的字詞，以免破壞運勢。

▍6.貼上後一年內勿更換

貼上春聯後，就不要把它撕下來了，保持滿一年，等到來年再換上新的春聯，為你迎祥納福。

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