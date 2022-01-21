《世界第一等》唐振剛（右）帶著「角頭」好兄弟黃尚禾（左）體驗「第一等式」的旅遊。（八大提供）

唐振剛（右）、黃尚禾（左）抵達捕抓土龍的潮間帶，異口同聲比喻潮間帶「會吃人」。（八大提供）

八大《世界第一等》主持人唐振剛帶著「角頭」好兄弟黃尚禾體驗「第一等式」的旅遊，節目裡兩人找尋頂級天饌滋味、人稱「半天筍」的檳榔心，以及擁有食補界傳說的土龍，並且到訪台灣唯一一處能體驗風翼衝浪的處所，想不到在聽了行程安排，黃尚禾笑稱「被騙了」，他說：「我自己覺得我們交情這麼久，你應該會把我來的這幾天安排的比較放鬆，就是喝咖啡、泡溫泉，吃好吃的耶。」

過程中，黃尚禾坦言：「一直顛覆想像。」在品嚐「半天筍」炒肉絲時，他瞬間臉色大變，讓唐振剛相當不解；事後他分享當時有很多獨白在心裡面，他說：「因為我吃到一條肉絲上有筍子的甜味，還有香味，我就開始想說這什麼肉怎麼這麼好吃。」隨後抵達潮間帶要尋找土龍時，黃尚禾逗趣形容「覺得噁心」，「從來沒有走過潮間帶，看大家走得很自然，我其實覺得走得很不舒服，隨時都要擔心陷進去。」

唐振剛也附和：「別說尚禾，連我都快招架不住，沒想到土龍所在的環境如此險惡。」兩人異口同聲比喻這潮間帶就像「會吃人」，最後在達人成功徒手用五叉戟捕獲土龍時，才讓兩人展開笑容，黃尚禾說：「在還沒抓到以前，我還以為這個行程是假的，以為被耍，但在看到土龍後，真的深感敬佩這些討海人外，也覺得不可思議，太厲害啦！」

行程結束後，黃尚禾打從心底對唐振剛說：「認識你到現在，也常聽你講《世界第一等》的狀況，有時候看你回來受傷，我就覺得是真的很困難，還是小剛很弱？如今體驗後，我終於知道《世界第一等》都是來真的。」以上內容明（22日）晚8點在八大綜合台播出。