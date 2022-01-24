許多家長都怕孩子在學校碰到壞老師，殊不知老師其實也很怕碰到蠻不講理的恐龍家長！資深幼兒園老師歸納5種老師最怕的家長類型。看看這些誇張行徑，只能說幼教老師真的很不好當！

現代人生得少，每個孩子都是寶。也因為如此，當孩子開始上幼兒園，許多家長都會拿放大鏡檢視，一旦對老師不滿意，輕則謾罵威脅，重則大鬧學校甚至向媒體、立委投訴。

全教總幼委會主委兼資深幼兒園老師楊逸飛表示，每年新生入學，一個班級大概會有2、3個讓老師頭痛的「怪獸家長」，其中又以這5種類型最常見：

幼兒園常見的５種怪獸家長

類型1：控制慾強、常干涉老師安排的教學內容

楊逸飛舉例，先前曾有家長認為校外教學去動物園太熱、太臭、太髒，要求老師改成室內活動讓孩子吹冷氣。這種為了滿足個人期待，要求老師更改教學內容的家長，真的會讓人十分頭痛。

◆這樣做的問題

以這個案例來說，學校之所以安排孩子到動物園，是希望孩子透過接觸大自然獲得五感刺激，並在團體活動的過程中累積社交經驗，這樣做會讓孩子失去戶外課程才能獲得的體驗，侷限孩子的發展與學習視野。

類型2：擺爛不教小孩、丟給老師管

這種不負責任的家長可以分成兩種類型，一種是將教養小孩的責任完全丟給學校，一種是只想在孩子面前扮白臉。前者通常會一直指責老師沒有把孩子教好，比方說「老師，你平常有沒有在盯小寶吃飯？為何他在家吃飯都不專心？」或「昨天小寶上完廁所不洗手就跑走，學校到底有沒有教孩子要洗手？」後者則是要求老師扮黑臉，當老師開始管教孩子，又嫌老師管太嚴，比方說請老師盯孩子吃飯，孩子回家哭訴飯吃不完，又罵老師「幹嘛逼小孩把飯菜吃完。」

◆這樣做的問題

當孩子在家犯了錯沒有被管教，到學校犯了相同的錯被老師管教，他的價值觀會錯亂。把管教責任統統丟給老師，也會讓孩子有樣學樣、養成推卸責任的習慣。

類型3：愛比較、動不動就罵老師偏心

楊逸飛指出，這類型的家長每次拿到學校照片都會比較孩子出現的次數，一旦發現孩子拍的照片比其他小孩少，或覺得老師與孩子的互動不夠熱絡，就會打電話興師問罪。有的家長還會進一步在班級群組散布訊息，說老師上課不負責、對學生偏心。

◆這樣做的問題

以上述案例來說，活動照片只是課程的一部分，不能代表整體教學品質。過度注重成果的展現，以此要求老師花費大量時間挑選照片，會讓課程失焦、剝奪孩子的學習時間。

類型4：有問題不直接反映，愛找「有力人士」告狀

楊逸飛表示，過去曾有家長因為不滿孩子升大班，學校沒送書包，打電話到……

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年1月號)