台北市一名男房仲（案18375）一家3口染疫，傳播鏈擴大。房仲的蘆洲友人（案18397）與同樣在松山區麵館用餐的松山某幼兒園教師（案18590）相繼確診，台北市今新增5例，皆為幼兒園相關接觸者。台北市長柯文哲指出，幼兒園居家隔離92個、擴大採檢149人，補習班居家隔離29個，擴大採檢70名。