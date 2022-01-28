幼兒園師「1傳5」 北市匡列121人居家隔離、219人擴大採檢 16:042022/01/28 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 幼兒園師「1傳5」，北市匡列121人居家隔離、219人擴大採檢。（北市府提供／楊亞璇台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市一名男房仲（案18375）一家3口染疫，傳播鏈擴大。房仲的蘆洲友人（案18397）與同樣在松山區麵館用餐的松山某幼兒園教師（案18590）相繼確診，台北市今新增5例，皆為幼兒園相關接觸者。台北市長柯文哲指出，幼兒園居家隔離92個、擴大採檢149人，補習班居家隔離29個，擴大採檢70名。 桃園幼兒園父親任職龜山某科技大廠 348人採檢結果出爐 礁溪長榮傳播鏈燒到台南 永豐銀行員打3劑疫苗仍確診 #居家隔離 #擴大採檢 #房仲 #幼兒園 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中貴族幼兒園孩童 被師掌摑揍肚 04:102022/01/28 地方新聞 國泰世華大甲分行員工家屬確診 行員全居家隔離 14:412022/01/28 生活 松山區補習班群聚擴大 4學生、1教職員確診 12:562022/01/28 生活 北市疫情燒進校園 3小學1高中曝光！採檢車進駐 13:112022/01/28 生活 過年忙採買 桃園公布14處足跡 家樂福、大潤發全中 11:062022/01/28 生活 桃園＋11 八德市場攤商、物流司機確診 感染源不明 15:592022/01/28 生活 台中破蛋本土＋2匡列16人隔離 15:312022/01/28 生活 亞東醫院昨新增1確診 侯友宜：採驗3次、近1萬5000人次都是陰性 10:092022/01/28 生活 北市最新足跡曝！集中這2區 曾到KTV、桌球館、大潤發 15:462022/01/28 生活 阿嬤吃涮涮鍋染疫 一家五口確診 04:102022/01/28 焦點要聞 礁溪某飯店採檢擴大 高雄港疫情相對穩定 15:032022/01/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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