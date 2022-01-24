龍華科技大學日前在桃園特殊教育學校及八德廣興社區，舉辦「資訊科技教育推廣體驗營」系列活動，邀請特教師生、社區銀髮族及龍華師生共同參與，引導學校師生、銀髮族吸收新資訊，一起體驗資訊科技技術，希望能夠創造學生多元的學習機會，同時也落實教育平等、關懷弱勢及永續城市的理念。

首場活動參與對象為桃園市特殊教育學校師生，以及龍華科大USR計畫團隊師生，內容包括了與機器人互動、虛擬實境、3D印表機、雷射雕刻機等新穎科技等體驗。(圖/龍華科大提供)

為了讓學生透過多元的智慧裝置來提升在地認同，規劃「資訊科技教育推廣體驗營」系列活動，陸續展開兩梯次小規模體驗營，首場活動參與對象為桃園市特殊教育學校師生，以及龍華科大USR計畫團隊師生，內容包括了與機器人互動、虛擬實境、3D印表機、雷射雕刻機等新穎科技等體驗，大家共同進行了一場資訊之旅。參與者也透過體驗營的活動，上了深具意義的一堂課。

資訊營隊是系上學生自發性組成的志工團隊，不計個人酬勞，提供社區、學校終身學習的機會，讓銀髮族們、弱勢族群了解他們同樣具有參與學習的權利。(圖/龍華科大提供)

資訊營隊是系上學生自發性組成的志工團隊，不計個人酬勞，提供社區、學校終身學習的機會，讓銀髮族們、弱勢族群了解他們同樣具有參與學習的權利，讓更多的社區、學校可以一起體驗資訊時代下的產物，達到教育推廣的目的。去年六月中旬以嶺頂社區為出發點，在社區辦理祖孫共學活動，讓龜山地區的銀髮族長輩們，接觸並使用多元的智慧裝置，銀髮族們也可以透過祖孫共學的方式增進家庭親情，強化擴充師生的知識和經驗。

營隊活動除了讓特教師生與同儕之間互動、溝通，實際操作能讓學習者更加專注，也透過合作學習讓教學者本身經驗、知識更進一步的提升，達到教學相長的效果。(圖/龍華科大提供)

桃園市特殊教育學校學務主任羅建洋指出，龍華科大辦理的科技體驗活動,讓該校學生也能接觸探索體驗目前流行的生活科技產品，同學們很開心能參與難得的體驗活動，由衷感謝龍華科大師生團隊為特教同學的付出與關懷。營隊活動總召人鄭宇志同學表示，除了讓特教師生與同儕之間互動、溝通，實際操作能讓學習者更加專注，也透過合作學習讓教學者本身經驗、知識更進一步的提升，達到教學相長的效果。