白鹿動畫針對西港刈香的特色藝陣「白鶴陣」、「金獅陣」、「牛犁歌陣」設計3D動畫角色人物。（張毓翎攝）

以國家重要民俗「西港刈香」藝陣文化為主題的全台首款藝陣音樂手機遊戲「咚隆咚隆跳陣頭」，23日在西港慶安宮舉辦發表會，這款手遊由台南市文化資產管理處委託在地團隊「白鹿動畫」開發，用音樂節奏打擊和尋寶遊戲，讓玩家化身主人翁參與體驗，感受村民自組陣頭的辛苦和樂趣。

台南市文化資產處表示，2009年被指定為國家重要民俗類的無形文化資產「西港刈香」，每回香科慶參與遶境的自主性陣頭多達30餘陣，不但凝聚居民的在地認同力量，更展現信眾對神明的虔誠信仰，而文資處不只做文化保存和紀錄，更重要的是，希望能讓大眾更貼近這項傳統文化。

這款手遊歷經1年多的籌備，白鹿動畫團隊實地場勘，用影像記錄各陣頭表演，以及人員服裝、動作，並邀請編曲家製作音樂，這次針對西港刈香的特色藝陣「白鶴陣」、「金獅陣」、「牛犁歌陣」設計3D動畫角色人物，讓玩家化身主人翁參與體驗，認識在地香科慶典。

今天發表會上，台南市長黃偉哲也到場進行遊戲體驗，並透過AR濾鏡與遊戲中的角色合影，黃偉哲說，西港刈香有「台灣第一香」之稱，透過手遊的重新詮釋，讓喜歡手遊的民眾認識陣頭藝術，未來市府在文化經費的投入，也會持續挹注並發揚它的文化。

南市文資處說，「咚隆咚隆跳陣頭」手遊目前已上架至iOS平台商店，讓民眾免費下載，Android平台商店將於春節期間上架。