新北市永和警分局於20日出動偵查隊、派出所員警及民防、義警、義交等協勤民力，至頂溪捷運站及周邊商家，親切向民眾宣導。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於20日出動偵查隊、派出所員警及民防、義警、義交等協勤民力，至頂溪捷運站及周邊商家，親切向民眾宣導。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於20日出動偵查隊、派出所員警及民防、義警、義交等協勤民力，至頂溪捷運站及周邊商家，親切向民眾宣導。（永和警分局提供）

農曆春節將至，新北市永和警分局將展開「111年加強重要節日安全維護工作」，為讓民眾瞭解本專案工作相關治安、交通及為民服務重點及加深整體民眾防疫觀念，於20日出動偵查隊、派出所員警及民防、義警、義交等協勤民力，至頂溪捷運站及周邊商家，親切向民眾宣導。

永和警分局表示，宣導內容包括警方提供大額款項護（補）鈔及舉家外出住所安全等為民服務措施，並發送新春紅包袋及犯罪預防、加強取締重大違規（闖紅燈、酒駕、嚴重超速）、防飆及防疫宣導文宣，成效十足。

永和警方指出，自1月24日22時起至2月7日24時止，期間為因應大量資金流動，警方除加強各「金融機構」及「ATM補鈔」安全維護勤務外，還提供民眾申請提領「大額款項護鈔服務」，確保民眾財產安全。另外，警方也將推動「設立機動派出所」就近服務民眾及「舉家外出安全維護工作」，讓民眾外出旅遊、返鄉探親時，可就近向轄區派出所申請住居所安全維護等多項便民措施，民眾可以多加利用。

永和警分局長陳保安表示：專案工作以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為三大主軸，警方除針對治安、交通方面加強勤務作為外，為使民眾更了解「民眾安心」服務措施，這次特別動員警、民力共同至轄區捷運站及周邊場所，向市民朋友說明服務內容及勤務作為，宣導民眾能善加申請利用。

除此之外，為使失蹤人口能夠早日返家團圓，警方將積極「加強失蹤人口查訪、協尋」，也呼籲民眾能踴躍提供相關訊息，幫助失蹤人口早日與家人團聚。另外，考量現階段防疫工作為重中之重，本次也結合防疫文宣，一併向民眾宣導防疫觀念，希望藉由本活動，讓永和區市民朋友人人都能平安歡度春節。