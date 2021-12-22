宥勝、王振復演出刑警好搭檔時常一起出任務。（TVBS提供）

宥勝劇中再出任務時痛失好兄弟王振復。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》趁著冬至，正在劇組如火如荼拍攝的師生宥勝、岳軒，特別在片場為辛苦的劇組工作人員親自下廚，獻上熱騰騰湯圓。宥勝表示冬至是個團圓的日子，通常都會特別冷，「今天現場風雨交加，大家聚在一起，將熱湯圓送到劇組夥伴們手上，希望辛苦工作的大家都有感受到溫暖」。而這也是新生代演員岳軒首次在冬至與劇組一起度過，親自下廚煮湯圓特別有儀式感。

宥勝提起對於冬至的記憶，他分享：「小時候長輩會說吃湯圓大一歲，因為想快點長大都會開心吃，現在則希望求得《機智校園生活》好收視、好兆頭，奶奶身體健康。」近日戲劇開播，宥勝曝自己收到的訊息變多之外，首播當天晚上還失眠，因為努力許久戲劇終於上檔心情非常雀躍、興奮。劇中宥勝因搭檔兄弟王振復（原名：王建復）殉職而選擇逃婚，遭入戲的網友們罵「渣南」（指宥勝飾演的王浩南），他自嘲：「還好我的臉不太渣，且大家知道我是有苦衷的。」岳軒在一旁讚就是因為宥勝哥演太好，大家才會入戲深。

過去擔任刑警的宥勝與好兄弟王振復兩人出任務時，王振復意外遭歹徒槍殺殉職，痛失兄弟的他崩潰大哭，無法接受而選擇逃婚。宥勝分享拍攝此場崩潰戲過程：「戲裡我們是非常熟的兄弟，在見到本人後，開始塑造各種我們相處的場景，一起出任務一起唱歌等等，當我看到他中槍的那一刻，我真的覺得世界要崩潰，非常痛。」王振復則表示那天因為下雨濕氣非常重，遭槍殺後一直躺在泥地上，潮濕都滲透到底褲了相當冰冷，「當宥勝投入抱著我時，氛圍相當足夠，感受到彼此的火花，也吃到他鹹鹹的淚水」。

談及戲外是否有類似劇中換帖兄弟的友情，王振復透露：「當然有！記得20初歲時大醉，吐得滿身都是！好兄弟看不下去，把我拖到廁所脫光衣服，全身沖了一遍，簡略擦乾，再用棉被把我整個人捲捆起來，讓我一覺到天明，我起床時超尷尬、丟臉，20多年過去了，到現在他還是會開我玩笑。」

宥勝與王振復首次合作，談起合作心情宥勝形容王振復外表看起來耿直剛強，本來怕不太好親近，結果沒想到一碰面就瘋狂聊露營車，瞬間感覺像兄弟。而王振復表示：「非常開心可以跟一位好爸爸合作，以往都在電視報章雜誌見到他，見到本人跟螢幕上的感覺一樣很和善。」

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