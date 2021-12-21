桃園市警察局長陳國進赴平鎮警分局慰勞警察辛勞，也與大家一起吃湯圓。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

21日是冬至，桃園市警察局局長陳國進，特別在歲末前往平鎮警分局慰勉辛勞的警察同仁，除了致贈慰問獎勵金外，並與同仁們一同享用象徵團圓的湯圓，除了讓每位警察同仁都能過個圓滿的冬節外，也能提前慶祝即將到來的耶誕節，並藉此機會，感謝每位同仁一整年辛勞的付出。

陳國進表示，警察勤務24小時輪替不間斷，所以同仁們在擔服勤務之餘，想跟家人團聚吃碗湯圓並不容易，所以特別準備熱呼呼的暖心湯圓，並以桃警團隊大家長的身份，與同仁一同度過佳節，除了讓無法返家團圓的同仁也能應應景外，也希望能讓每位警察同仁團結在一起。

除此之外，一年一度的耶誕節將至，平鎮警分局分局長黃富村，也特別自掏腰包購買披薩及炸雞讓同仁享用，慰勞分局同仁一整年為轄區治安、交通及為民服務辛勞的付出，也希望透過輕鬆的餐敘，能讓警察同仁暫時忘掉工作壓力，在得到片刻的休息後，持續為民眾、為社會奉獻心力，讓警察成為民眾心中最強而有力的守護神。