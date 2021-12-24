耶誕佳節轉眼即至，新光保全在平安夜舉辦聖誕市集活動，並邀請有機小農及台灣世界展望會在活動設攤。期望透過「友善土地」及「聖誕心願禮」，匯集企業與員工的愛心支持，將暖心聖誕禮送予孩童，使更多孩子能安心過年迎接新希望。

新光保全也舉辦創新講座，以激發同仁學會創意思考方法，期望其未來將創新概念落實到各項業務中，引領新保創新風氣。

新光保全表示，在歲末年終之際，同仁透過二手市集，將家中閒置物品展售，讓曾經的舊愛有機會找到更需要它的主人，讓購物變得有意義且有價值。另捐贈的二手家電透過建教合作方式，由學生巧手修繕後再媒合捐給需要幫助的弱勢團體，可再次賦予家電全新生命，一來可結合「環保、教育、助人」中心思想，二來可用實際行動發揮企業影響力力挺公益，以落實企業善盡社會責任的理念與讓社會充滿正能量。

另一方面，新光保全深知唯有員工持續成長，才能在競爭激烈的市場中，保有永續經營能力，於耶誕前夕舉辦創新講座，邀請火星爺爺(許榮宏)用活潑詼諧方式教授同仁如何用創新想法翻轉未來，新光保全期望透過專題講座，激發同仁創意思維，共創企業未來無限可能。

新光保全表示，追求公司永續成長與生存一向是新光保全的使命，故而非常重視與員工之間的溝通，致力使客戶、員工、股東三贏，以獲得社會肯定。

展望未來，新光保全將持續發揮影響力，不斷地將公司策略與環境永續、社會公益、公司治理、員工照顧、客戶權益等與ESG行動方案作結合，希望打造一個正向循環的經營環境，為企業永續發展樹立良好典範，亦盼各界能一起響應善行義舉，共同參與扶助弱勢的行列，畢竟唯有集眾人之力，萬能成眾人之事，透過同心協力，才能一起打造視員工為重要資產的幸福企業。