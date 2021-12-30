全球人壽推動偏鄉教育不遺餘力，從今年6月開始攜手台灣科技大學偏鄉公益講座「台科大大學社會責任實踐i-villages plus城鄉牽手計劃」，將企業社會責任、普惠金融、公平待客等目標付諸行動，透過遠端視訊課程，啟動跨部門同仁擔任偏鄉學子之數位學伴與職場講師；同時，全球人壽也參與台灣科技大學的「職場共畫活動」，全方位落實「因為愛 責任在」的品牌理念。

今年疫情嚴峻時，全球人壽發動跨部門16位同仁志工講師一起擔任偏鄉學子之數位學伴，直接透過遠端視訊課程，分享人生經歷與職涯經驗。隨著疫情趨緩，全球人壽帶領學子認識金融、瞭解保險的腳步也沒有停下，日前安排由內外勤同仁與金山高中的學生分享「保險業」，同時也擴大規模成為全校性的講座，讓所有金山高中的同學都可以聽到來自職場前輩的工作經驗分享。

除了有全球人壽展欣通訊處業務經理黃韋綸、新莊通訊處區主任王靜雯等外勤同仁分享「保險與保險業務的價值與意義」，暢談自己與保險相遇的過程，陪客戶度過風險的經驗，也一一解答高中生對於工作時間、待遇以及未來發展性的問題，讓保險服務的精神與價值可以在青年學子中萌芽。

最特別的是講座也安排內勤同仁分享職涯經驗，包括全球人壽資安長林錦龍分析資訊安全在現代社會的重要性，以及未來職涯的可能性，透過現實生活中的資安事件，讓同學知道資安領域是以後各公司所重視的部分，也從人資角度說明目前資安人員在勞動市場上炙手可熱的情況；大數據發展處經理胡鈞傑則分享工作上數據分析的使用，生活中處處可見透過大數據分析的軌跡，無論是商品購買或是廣告推薦都是運用大數據而來，建議同學們如果對這個工作有興趣，可及早開始學習程式語言，屆時會有相當大的幫助。

全球人壽善用數位遠距系統，亦於12月中旬舉辦馬光國中偏鄉金融講座，以線上方式，讓華強通訊處處經理陳董興與馬光國中分享保險與保險業務的價值與意義，把保險觀念透過淺顯易懂的方式帶給國中生，期能從小建立正確的金融觀念。

全球人壽與台灣科技大學不僅合作偏鄉公益講座，更於企業內部舉辦「職場共畫探索術－藝起成為紙上魔法師」的活動，讓同仁們透過共畫活動，修補因COVID-19帶來的隔閡、增加人際間的互動，並於日前舉辦的「從心出發・把愛找回來」互動藝術創作展中展出共畫作品，由老師翁楊絲茜帶領逾800人的參與者親自體驗並集體行動，以活潑的繪畫方式，每個人能信手捻來的風格、採用愛之語圖卡，展出從小學生、大學生、到社會人士等不同年齡與領域，甚至跨越國籍的共畫創作。